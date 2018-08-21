《我與我的冠軍女兒》之後 嚴父教練又有女兒拿金牌！

2018雅加達亞運角力女子50公斤級8月20日結束，印度的溫殊得到金牌，她的養父正是印度電影《我和我的冠軍女兒》裡面的嚴父兼教練馬哈維亞。（美聯社）

2018-08-21 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕目前2018亞運正在印尼雅加達如火如荼的展開，其中角力女子50公斤級比賽已於20日結束，最後由印度的溫殊（Vinesh Phogat）得到金牌，而她的養父正是電影《我和我的冠軍女兒》裡真實角色、嚴父兼教練馬哈維亞（Mahavir Singh Phogat）。

綜合外媒報導，23歲的溫殊原本是馬哈維亞親兄弟的女兒，不過後來因為溫殊的爸爸在一次事故中身亡，溫殊與她妹妹便由馬哈維亞收養，之後溫殊也和她的「堂姐」一起接受馬哈維亞艱苦的角力訓練。

長大後的溫殊也隨著姐姐們投入國際賽事；2014仁川亞運獲得角力女子自由式48公斤級銅牌，2016年里約奧運被中國角力選手孫亞楠淘汰。

這次亞運兩人又狹路相逢，不過溫殊以8:2的成績擊敗了孫亞楠，報了里約奧運的一箭之仇；接著一路挺過8強與4強賽，決賽對上日本的入江雪，成功以6:2贏得2018雅加達亞運角力女子50公斤級金牌，是印度全隊在本屆亞運奪下的第2面金牌。

溫殊表示，入江雪是位非常優秀的角力選手，但她很了解入江雪的比賽節奏，希望能盡早取得領先，讓入江雪一直保持警戒狀態，她很高興策略成功；她說：「我在亞洲的其他賽事中曾拿到3、4次銀牌，這次我想贏得金牌；而這一切有如神助，讓我取得了勝利！」

賽後馬哈維亞相當以溫殊為榮，他表示：「溫殊所擁有的天賦，讓我對她更有信心；溫殊並不畏懼任何挑戰，她從心而發的付出的，使她比吉塔（Geeta，馬哈維亞親生長女）和巴比塔（Babita，馬哈維亞親生次女）更加厲害！」