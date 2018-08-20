俄國欲研發米格-41 美打臉：活在過去，還不如用飛彈！

米格-31（見圖）是目前世界上速度最快的攔截機。（美聯社）

2018-08-20 09:21

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯米格集團宣布，不久後將展開米格-41（MiG-41）第5代攔截機的實驗設計，卻慘遭美國專家打臉，強調打造下一代純攔截機就像是「活在過去」，想要執行攔截任務，還不如使用防空飛彈。

美媒《商業內幕》報導，米格公司執行長塔拉森科（Ilya Tarasenko）表示，米格-41第5代攔截機將展開設計階段，預計最快要到2020年可取代米格-31（MiG-31），成為新一代攔截機。

俄羅斯欲發展速度更快的米格機，美國航太諮詢顧問公司蒂爾集團（Teal Group）分析副總裁艾波拉費（Richard Aboulafia）卻認為，雖然米格集團想要維持公司發展是好事，但打造下一代攔截機的構想已過時，像是「活在過去」，想要執行攔截任務，使用防空飛彈反而比較好。

英國智庫「皇家三軍研究所」（Royal United Services Institute, RUSI）空戰專家布朗克（Justin Bronk）則說，米格-41設計概念幾乎未經驗證，無法期望它不久就能量產。

目前俄羅斯的米格-31已是當今世界上速度最快的攔截機，可驅逐最快速度超過3馬赫的美國SR-71「黑鳥」（Blackbird）。