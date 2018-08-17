蔡英文1杯咖啡 美媒︰85度C蒸發近1.2億美元

《美國之音》報導，蔡英文買咖啡的舉動讓85度C蒸發1.2億美元的市值。（法新社）

2018-08-17 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕日前總統蔡英文因過境美國洛杉磯，路過當地85度C門市並購買咖啡，引發中國網友批評為台獨企業，儘管85度C發表聲明強調支持九二共識的立場，公司股價週四仍一度暴跌近10%。有美媒形容蔡英文總統買一杯咖啡的舉動，讓台灣企業85度C蒸發了1.2億美元（約台幣37億元），形同這杯咖啡具有上億美金的價值。

根據《美國之音》16日以「中國打壓下，蔡英文一杯咖啡1億2千萬美元」為題，提到創辦於2004年的85度C，在中國有近600家門市，在台灣有435家，在美國也有44家，去年第三季度則有66%的營收來自中國市場。而蔡英文總統出訪南美洲過境美國洛杉磯時在85度C分店點了一杯咖啡，就讓85度C立即被打上台獨標籤，隨即讓公司股票在週四暴跌7.5%，蒸發近1.2億美元。

報導指出，儘管85度C效仿中國官方口吻緊急發出聲明，聲稱公司堅定支持「九二共識」的立場從未改變，仍並未改變其在開曼群島註冊的母公司「開曼美食達人股份有限公司Gourmet Master Co. Ltd. 」股價暴跌的命運。