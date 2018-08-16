喊「台灣國」遭通緝 強國網友嚇傻「秒縮」了...

「司波達也太君」霸氣貼文被中國警方發現後，他竟隨即「秒縮」，澄清沒有台獨意思。（圖擷自網路）

2018-08-16 13:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名網友最近在微博上發表親日、親台言論，自稱日本首相是「親爹」，又喊話「哪條法律不許說台灣國了？」中國警方看到後震怒，在微博上公開呼籲該網友自首。沒想到該網友立刻嚇壞，發文解釋這些親日親台言論，只是想要鞭策中國進步，強調沒有支持台獨。

綜合中媒報導，中國網友自己取名「司波達也太君」註冊微博帳號，在貼文中發表親日言論，自稱「安倍首相是我親爹」，抱怨自己命不好、生錯國家，下輩子要爭取當台灣人或日本人，甚至說「統一後中國警察會欺負台灣人，所以台灣人民拒絕統一！哪條法律不許說台灣國了？」

「司波達也太君」霸氣貼文被中國警方發現後，要求他立刻自首，結果該網友竟「秒縮」，立刻在微博上貼文表示，「網警同志你誤會我了，我沒有支持台獨的意思。」並解釋會說「台灣國」，是希望中國警察能加強素質和工作態度，和台灣警察一樣好。至於稱安倍「親爹」，他則解釋，也是因為非常喜歡日本警察，認為日本警察的素質和工作態度是全球第一。

不少中國網友看到「司波達也太君」解釋後都傻眼，有人嗆他「求生欲很強」、「道歉有用的話要警察幹嘛」。台灣網友則笑稱，「我們懷念他」、「差點消失」、「來生別當支那人了」。

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