常發表批川言論 川普怒撤前中情局長安全許可

2018-08-16 10:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今天將中情局（CIA）前局長布倫南（John Brennan）的安全許可撤銷，有鑑於後者過去經常發言批評川普政府，川普警告其他批評人士也可能面臨相同下場。

根據《CNN》報導，白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）15日在例行記者會上發表聲明指出，川普有義務保護國家機密訊息，包括管控可讀取機密訊息者的身份，而布倫南近期的瘋狂言論及謊言，已明顯不適合擁有安全許可並讀取相關機敏文件，桑德斯強調，為履行保障國家機密的責任，川普決定撤銷布倫南的安全許可。

對於這項命令，布倫南也迅速在推特上PO文反擊，他認為此一行動是川普壓迫言論自由及懲罰批評者的新舉動，讓包括情報人員在內的所有美國公民感到憂心。布倫南說，自己並未做出危害國家機密的舉動，強調「我（自我要求）的原則遠高於安全許可的規範」。

此外，川普還在聲明中點名了其他情報單位的前高層人物，表示這些人的安全許可也有可能受到撤銷，其中包括前國家情報總監克萊佩（James Clapper）、聯邦調查局（FBI）前局長柯米（James B. Comey）、前國家安全顧問萊斯（Susan Rice）、前國安局局長海登（Michael Hayden）及司法部前副部長葉茨（Sally Yates）。