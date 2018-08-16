金正男遭謀殺案今宣判 2女嫌律師：無罪機率很高！

金正男去年初在馬來西亞遭人毒殺身亡，全案今天宣判。（美聯社）

2018-08-16 08:42

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩胞兄金正男去年2月13日在馬來西亞遇刺，兩名行刺的印尼女子艾薩（Siti Aisyah）、越南女子段氏香（Doan Thi Huong）遭逮捕，刺殺案今天將宣判，若法官證據不足，2女很可能當庭無罪釋放，2人的律師對判決有信心，認為無罪獲釋的機率高。

綜合外媒報導，金正男遇刺案今天將宣判，法院若認為檢方證據不足，整起起訴案將取消，2女也將無罪獲釋；若證據充足，被告2女則需要提出抗辯。

段氏香的律師Hisyam Teh Poh Teik對判決有信心，認為無罪獲釋的機率高，艾薩的律師也提出相同觀點。但有媒體指出，就算判無罪釋放，短期內獲得自由的可能性也不高，將被送到馬國移民局的扣留營繼續關押，待副檢察司在14天內進行上訴的程序。

去年2女落網時，供稱自己以為在參加惡作劇節目，完全不知這是一場暗殺行動，也不知抹的物質有多致命，2女首次出庭時也強調自己無罪。

去年2月13日，金正男入境馬來西亞吉隆坡國際機場，結果遭2名女子迅速的在金正男臉部抹上不明液體，雖然金正男立即找航警求助，但由於抹在他臉上是致命的VX神經毒劑，最終仍救不治身亡。