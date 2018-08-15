日「平成時代」最後一屆「全國戰歿者追悼會」

預定明年四月讓位的明仁天皇與皇后，參加平時時代最後一次全國戰歿者追悼儀式。（記者林翠儀攝）

2018-08-15 19:10

〔駐日特派員林翠儀／東京十五日報導〕日本政府15日在東京的日本武道館舉行全國戰歿者追悼儀式，即將於明年四月底讓位的明仁天皇最後一次以天皇身分與會，這也是「平成」時代的最後一屆追悼會。

十五日是日本的「終戰紀念日」，追悼儀式主要是紀念二戰期間戰死的230萬軍人、文職人員與80萬包括廣島長崎原爆罹難的平民，共計約310萬人。

出席儀式的除了明仁天皇、皇后之外，首相安倍晉三、眾參兩院議長及全國的遺屬約6000人參加。由於二戰結束至今已有73年，戰歿者遺屬年事漸高，出席者中近8成的年齡超過70歲，最高齡者為一名102歲的戰歿者遺孀，今年出席的戰歿者遺孀僅有13人。

最後一次以天皇身分出席的明仁天皇，除了重申往年致詞時使用的「深切反省」與「殷切希望不讓戰爭慘禍重演」 措辭之外，今年新加了「想到戰後長期的和平歲月」。

安倍的致詞則強調將謙虛面對歷史，無論何時都要堅定不移地貫徹不讓戰爭慘禍重演誓言，雖然內容與往年相差無幾，不過今年因為日中關係回溫，為了避免節外生枝影響十月的訪中行，今年已連續第六年未前往靖國神社參拜，僅以自民黨總裁身分獻上「玉串料」（祭祀費）。

75歲的鈴木喜美男今年代表遺屬致悼詞，他的父親死於南方戰線；家住宮城縣石卷市的鈴木表示，父親的遺物及戰爭時的寄回的家書雖然均在東北震災的海嘯中流失，不過家人會把父視的事績流傳後世子孫，不讓戰爭慘禍重演，為讓後世繼承世界和平、生命的寶貴而持續努力。