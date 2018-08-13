印尼龍目島強震死亡增至436人 逾35萬人無家可歸

印尼龍目島本月5日發生規模6.9強震，當局週一（13日）表示，死亡人數至今已上升到436人。（法新社）

2018-08-13 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕印尼龍目島本月5日發生規模6.9強震，當局週一（13日）表示，死亡人數至今已上升到436人，1350多人受傷，超過35萬人無家可歸，政府估計經濟損失將超過數億美元。

綜合外媒報導，印尼國家災害應變總署發言人蘇托波（Sutopo Purwo Nugroho）表示，8月5日的地震已造成436人死亡，大多數遇難者是被倒塌建築物壓死。

這起地震也讓成千上萬的建築損壞，包括至少6.7萬棟民宅、606所學校、3間醫院、65座清真寺和6座橋梁。據印尼國家災害應變總署估計，至今約有35萬2000人流離失所。

由於餘震頻繁，包括上週四又發生規模6.2地震，導致搜索工作難以進行。蘇托波說，救援人員和志工已陸續抵達龍目島提供援助，但因交通工具有限，救援工作受到阻礙。

該機構指出，房屋、基礎設施和其他財產等相關經濟損失至少為5兆盧比（約104億新台幣），但這只是臨時數字，之後將隨著更多方面的評估而上升，當局估計重建將耗資數億美元。蘇托波說，「損壞和損失非常大」。