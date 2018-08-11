寮國潰堤災區廢墟發現嬰兒 獨自存活逾一週奇蹟生還

經過救治後，這名嬰兒的身體狀況已大幅改善。（擷取自ViralPress）

2018-08-11 09:49

〔即時新聞／綜合報導〕寮國東南部阿速坡省一座大壩於上月底潰堤，釀數十人死亡，上百人失蹤的慘重災情。來自國外的救難團隊紛紛進駐搶救，救難團隊近日傳出捷報，一名自願前來搜救的美國前海軍成員在災區廢墟中發現一名嬰兒，估計已獨自存活逾一週，經救治後狀況相當良好，被視為奇蹟。

綜合外媒報導，來自美國伊利諾州（Illinois）的33歲男子阿爾法洛（Michael Alfaro）從美國海軍退役，育有4子的他，在寮國發生大壩潰堤的災難後，便自願前往當地進行救援行動。上月31日他與其他搜救隊成員前往當地一處村莊進行搜索，在一座宛如廢墟的建築中，發現一名仍生還的嬰兒。

報導指出，這名嬰兒被發現時全身赤裸，幾乎失去意識，阿爾法洛研判已多日未進食飲水，便立即將嬰兒抱起，狂奔1公里至最近的醫療站。現場醫護人員接手急救後，對嬰兒進行2次緊急靜脈滴注治療，阿爾法洛說，數小時後再次看到嬰兒時，後者狀況已相當穩定，相信會存活下來。

阿爾法洛事後將這次搜救任務形容為「不折不扣的奇蹟」，他說，自己在正確的時間出現在正確的地方，若再晚幾個小時到場，嬰兒可能就無法存活了。