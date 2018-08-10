強國女丟臉到南韓！租屋變豬圈 滿地保險套垃圾生蛆

屋內滿地垃圾、用過的保險套，甚至吃剩的食物已經開始生蛆，屋內宛如豬圈。（圖擷取自微博）

2018-08-10 07:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名在南韓的女留學生，由於有急事回中國，以便宜的價格租給另一名中國鄒姓女留學生，但鄒女積欠房租失聯。女留學生半年後返回南韓的租屋處查看，卻見屋內滿地垃圾、用過的保險套，甚至吃剩的食物已經開始生蛆，屋內宛如豬圈，讓她感嘆「也怪我當時想著都是中國人，出門在外應互相幫助...」。

綜合媒體報導，中國女留學生因急事要返回中國半年，將房子租給來自青島農業大學的留學生鄒婷婷。沒想到半年過後，她花了許多心思整理布置的房間，屋內垃圾遍地、吃剩的漢堡已經生蛆，場面令人作嘔，且鄒女還欠她房租、水電費共人民幣1萬5000元（約新台幣6萬7000元）。留學生二房東氣得將鄒女的證件、護照公布在網路上，希望其他網友注意這個人。

鄒女的事件隨即在中國網路發酵，引起許多網友砲轟，還有人比對鄒女到南韓前後的照片，認為長相變化極大，懷疑鄒女是去南韓整形，不是去留學念書。

鄒女受不了網路上的輿論壓力，主動與二房東聯繫，並且償還租金人民幣1萬5000元。二房東也感謝網友說，「好了，事情解決成這樣我已經滿意了，借助了你們的力量真的謝謝你們幫助我。也麻煩大家不要再擴大輿論了，做人留一線好。反正我也搬家了，事情也解決了，我以後會小心的，那麼多網友那麼多好人，我也回不過來，總之就是謝謝你們！」

有網友比對鄒女到南韓前後的照片，認為長相變化極大，懷疑鄒女是去南韓整形，不是去留學念書。（圖擷取自微博）

鄒女的事件隨即在中國網路發酵，引起許多網友砲轟。（圖擷取自微博）