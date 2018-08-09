媽我在這！日本記者連線報颱風 「粉帽怪客」亂入50秒

2018-08-09 23:02

〔即時新聞／綜合報導〕今年第13號颱風「珊珊」目前已減弱為輕度颱風，在今（9）日侵襲日本關東地區，有日本記者昨（8）日前往新宿車站LIVE連線報導風雨情勢，不料卻被1名路人不斷亂入新聞畫面長達50秒，網友樂得幫忙解讀「好想上鏡頭」、「媽我在這裡啦」。

日本民眾將新聞畫面片段上傳至推特，從中能見到記者當時穿著雨衣，冒著風雨站在新宿車站外報導交通資訊，不料1名帶著粉紅色帽子的路人看見媒體鏡頭，竟連續擋在鏡頭前方，攝影記者發現此事後，連忙運鏡閃避，不料路人還是繼續「爭取曝光機會」，雙方糾纏幾回合，逼得攝影鏡頭只好瞄向車站的資訊看板。

影片被分享至台灣臉書社團「爆笑公社」，許多網友對此都感到相當爆笑，紛紛留言指出「哈哈，很煩耶」、「矛盾大對決」、「很會刷存在感」、「白痴死了」、「感覺不舒服」、「攝影師表示很崩潰」、「人家在工作湊什麼熱鬧」、「很想被關注喔」。

受颱風影響，日本成田和羽田機場昨（8）日有約160班航班取消，超過1萬名旅客受影響，今則約有100架航班取消或延誤，JR新幹線系統部分班次取消，在日本東部地區約1800戶一度斷電，日本氣象廳指出，珊珊颱風中心位置目前位於石卷市南南東約120公里海面上，以時速20公里朝北北東方前進。

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