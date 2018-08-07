東京醫大坦承竄改考生成績 女扣分男加分 校方鞠躬道歉

2018-08-07 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名學府私立東京醫科大學近日被踢爆竄改考生成績，只要是女考生成績一律扣分，而男考生則是給予加分，嚴重涉及性別歧視。今天校方舉行記者會，代理校長宮澤啟介和常務理事行岡哲男鞠躬道歉，坦承學校竄改成績一事，承諾未來絕不會再發生。

據日媒報導，日前東京醫大陷入有高官關說校方讓子女走後門的醜聞，警方在調查時意外揪出這起內幕。據悉這是校方的惡意手段，透過黑箱讓女考生入學率降低，還稱這是「不得不的安排」。該校校友指出，以往都是女學生的分數較高，若單純按照總分的高低錄取考生，學校可能變成女校也說不定，但是因為女醫師日後面臨結婚生子等等因素，離職率高，學校考慮到這點決定用這種惡劣手段，硬是把女性的新生比例壓到30％。

事件曝光後，開始有律師進行內部調查，並且在今天舉行的記者會上公布調查報告，顯示校方早在2006年就在進行黑箱，甚至更早。而學校77歲前理事長臼井正彥就是指示前校長鈴木衛和考試負責人執行有關措施的人。負責調查的律師表示，這種透過惡劣的招生方式欺騙考生、家屬、學校職員，甚至是整個社會，對這樣的行為予以強烈的不認同。報告也指出，學校容許高官子女以及一些男考生的分數獲得「不公平地」提升，情節嚴重。

代理校長宮澤啟介和常務理事行岡哲男也表示，該校的入學考報名費高達6萬日圓（約1.6萬台幣），校方將會考慮退還費用給這些因黑箱而落榜的考生，並試圖想出相關舉措，來面對這些成績被莫名打折導致落榜的考生們。