慎入！螞蟻築「肉身之橋」進攻 蜂巢慘遭攻陷...

螞蟻攻入蜂巢內。（圖擷自推特）

2018-08-07 14:29

〔即時新聞／綜合報導〕巴西一名電子工程師波尼（Francisco Boni）最近在一處房舍外看到大自然奇景，數百萬隻的螞蟻用身軀築成橋，讓負責進攻的螞蟻攻入黃蜂巢穴，藉此獲取食物，許多人看到影片後直呼驚奇，也有人呼籲密集恐懼者別看。

綜合外媒報導，波尼在屋外看到一條黑線，走近發現竟是螞蟻用身軀搭建的壯觀「肉體之橋」。波尼驚嘆，螞蟻竟可以輕鬆算出集體重量，「實在令人印象深刻。」

他也提到，螞蟻大軍決定進攻黃蜂巢後，黃蜂通常都會棄巢逃生，螞蟻會不斷進攻，直到搶走蜂巢內無法逃脫的幼蟲、蜂卵才會離去。

波尼也說，行軍螞蟻不僅能在空中築橋，甚至能在水面上築橋，螞蟻沿著向下的橋樑走，會更有效率及負載更多重量。波尼將該影片上傳推特後，短短三天已超過66萬人點閱，轉發9千多次。

相關影片請見：

Attack of legionary ants （also known as army ants or marabunta） to a wasp honeycomb. Impressive the level of swarm intelligence and collective computation to form that bridge. pic.twitter.com/StvDkmv8x8 — Francisco Boni （@boni_bo） 2018年8月5日

百萬隻螞蟻分工合作，目擊者相當驚奇。（圖擷自推特）