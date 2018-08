慎入！螞蟻築「肉身之橋」進攻 蜂巢慘遭攻陷...

2018-08-07 14:29

〔即時新聞/綜合報導〕巴西一名電子工程師波尼(Francisco Boni)最近在一處房舍外看到大自然奇景,數百萬隻的螞蟻用身軀築成橋,讓負責進攻的螞蟻攻入黃蜂巢穴,藉此獲取食物,許多人看到影片後直呼驚奇,也有人呼籲密集恐懼者別看。

綜合外媒報導,波尼在屋外看到一條黑線,走近發現竟是螞蟻用身軀搭建的壯觀「肉體之橋」。波尼驚嘆,螞蟻竟可以輕鬆算出集體重量,「實在令人印象深刻。」

他也提到,螞蟻大軍決定進攻黃蜂巢後,黃蜂通常都會棄巢逃生,螞蟻會不斷進攻,直到搶走蜂巢內無法逃脫的幼蟲、蜂卵才會離去。

波尼也說,行軍螞蟻不僅能在空中築橋,甚至能在水面上築橋,螞蟻沿著向下的橋樑走,會更有效率及負載更多重量。波尼將該影片上傳推特後,短短三天已超過66萬人點閱,轉發9千多次。

Attack of legionary ants (also known as army ants or marabunta) to a wasp honeycomb. Impressive the level of swarm intelligence and collective computation to form that bridge. pic.twitter.com/StvDkmv8x8