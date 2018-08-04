遏止中國進攻台灣 專家說最有效辦法是這個

外媒指出，在這個台海漸趨緊張的時代，「台灣遏制中國解放軍進攻的最有效辦法，就是減少北京對美國介入的懷疑」。（路透檔案照）

2018-08-04 08:43

〔即時新聞／綜合報導〕近日美國國會通過2019財年國防授權法案，支持強化台灣軍力戰備，中國則將矛頭指向民進黨，批綠「挾洋自重」。外媒指出，在這個台海漸趨緊張的時代，「台灣遏制中國解放軍進攻的最有效辦法，就是減少北京對美國介入的懷疑」。

《BBC中文網》報導，台海局勢漸趨緊張，近日總統蔡英文呼籲國際社會遏止中國霸權擴張，美國則通過2019財年國防授權法案，美「國家利益」雜誌也認為台灣要發揮民主優勢，爭取國際支持。中國問題專家科爾（J. Michael Cole）則撰文稱要遏制中國進攻台灣的最好辦法，就是減少北京對美國介入的懷疑。

報導指出，面對中國，台灣應努力的面向包括火力裝備、非對稱對抗手段以及政治攻勢，政治攻勢指的是要讓中國相信，若進攻台灣，美日不會做壁上觀。他也認為，美國的台灣海峽政策其中一個策略就是模糊，但他認為應該放棄模糊政策。

美國參議院日前通過2019財年國防授權法案，支持強化台灣軍力戰備等友台條文都獲保留。我國外交部對此表達誠摯感謝，並表示將進一步深化台美安全合作關係，確保台海地區和平穩定。中國則氣炸，稱反對任何國家與台灣進行官方交流。