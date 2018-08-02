「濕了，師父」要求寫做愛心得 北京方丈鹹濕對話曝光

中國北京清華大學2位博士、前龍泉寺都監，聯手撰寫了長達95頁的「論文級」檢舉文件，控訴住持釋學誠（見圖）性侵比丘尼。（圖擷取自視覺中國）

2018-08-02 18:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京龍泉寺的住持釋學誠今（2）日被爆曾性侵多名比丘尼，現在釋學誠與受害者的鹹濕對話也曝光，對話中，他竟要求其中1名比丘尼寫下800字「做愛心得」，還問「下體潮濕嗎」？

在微博瘋傳的釋學誠對話紀錄中，顯示釋要求「比丘尼丙」寫下800字做愛心得，該名比丘尼依照師父要求，釋事後問道「下體潮濕嗎」？比丘尼答覆「似乎有一點，不明顯」。釋解釋「是不是身體很誠實啊，起心動念都會反應出來」。此時，比丘尼提到「濕了，師父」。

釋學誠與另名「比丘尼甲」對話中，顯見比丘尼對於男女間肌膚之親有所抵抗，但釋學誠以「不聯繫」為要脅，並形容該比丘尼「太無聊」，讓她感到「痛苦與害怕」，擔心無法在釋學誠門下學佛，因此當釋學誠鍥而不捨問及「撫摸你乳房，願意嗎？」該比丘尼終於就範答覆「願意」。

龍泉寺藏禿狼 2清華博士聯手舉報

綜合外媒報導，中國北京清華大學2位博士、前龍泉寺都監釋賢佳（俗名：劉新佳）、釋賢啟（俗名：杜啟新），聯手撰寫了長達95頁的「論文級」檢舉文件，控訴住持釋學誠性侵比丘尼。

檢舉文件內從釋學誠向女弟子發送性騷擾簡訊、釋學誠性侵多位女弟子的證據、引用佛家戒律論證，到分析釋學誠如何控制女弟子，全都寫得相當詳實，內容縝密的程度，不只文章結構嚴謹，甚至連參考資料都詳細標註。