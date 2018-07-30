工人「爭民主」遭捕 北大帶頭聲援恐升級成全國性社運

2018-07-30 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國深圳佳士科技工人日前集體抗爭要求「透過民主方式，建立起不依附於資方的獨立工會」，卻遭警方逮捕且傳出警方毆打工人事件，引起全國高校師生關注，北京大學更帶頭發起聲援書替工人發聲，也有團體至當地遞交連署書。此案或已升級為全國性社運事件，引發外界關注。

綜合外媒報導，日前部分佳士科技員工決定組建工會，卻遭廠方拒絕且立即開除，並要警方及保全將這些員工趕出工廠，過程中傳出有警方毆打工人事件。本月23日，其他員工紛紛出面，向包括深圳市公安局在內的數個公家單位發出公開信，替遭開除員工聲援。警方再以警力優勢公開拘捕參加抗議行動的員工，被稱為「深圳7·27維權工人被捕事件」。

此案引起各地維權組織介入，事件發酵後更有大學師生投入連署，其中最具影響力的北大分團發起聲援書，號召各高校加入「佳士工人階級的正義鬥爭」行動。不過聲援書發布不到3小時，就被依內容違反規定刪除，當時已逾10萬次點閱且遭多次轉發，觸擊範圍廣泛。

維權組織之一的「勞工研究」透過Twitter表示，今（30）日下午4時許，有聲援團前往深圳坪山區政府門口遞交連署書，竟在交付完後遭到當地派出所所長麥慶培親自帶隊，強制傳喚前方代表，含維權領袖沈夢雨共15人遭強制扣押，瞬間與其他團員失聯，直到2小時後才被放出來。

勞工研究表示，目前已有10多位律師組成佳士工人維權律師團，對被捕的28個工人及其親友給予法律援助。北京清華大學教授也發文怒轟中國國家主席習進平，足見此案正逐漸升溫成全國性的社運事件，令外界相當關注。