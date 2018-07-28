「若被驅逐怎麼辦」 美高中生架網站幫助移民孩童

美國女高中生裘蒂（Jody Bell）架設「若被驅逐怎麼辦」（In Case of Deportation）網站，提供相關線上資源幫助移民孩童和青少年。（美聯社）

2018-07-28 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普嚴格執行移民政策，導致無數非法移民家庭破碎，有感於非法移民孩童面對父母分離的徬徨無助，因此，美國一名女高中生裘蒂（Jody Bell）和同學架設了「若被驅逐怎麼辦」（In Case of Deportation）網站，提供相關線上資源幫助這些無辜孩童和青少年。

綜合外電報導，裘蒂表示在移民政策影響下，她部分朋友的家人可能面臨被驅逐出境的風險，卻拒絕談論此事，因此萌生要架設專門網站的念頭，但空有想法的裘蒂不知如何實踐，正巧有非營利機構推出「女孩影響力」（Girls With Impact）進修計劃，讓她學習架設網站和商業運作等相關知識。

網站適合8歲至18歲的讀者閱讀，所有資訊皆由裘蒂自行研究以及跟移民律師、地方政府官員等專家請教，並明確說明驅逐政策的來龍去脈，更提供面臨驅逐時的應對措施及建議，例如相關法律諮詢及財務援助。目前，貝爾的網站已獲得各界注意，格林威治和紐約州許多學校已經採用作為相關議題的參考來源。