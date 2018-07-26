美國脫褲秀臀州議員宣布辭職

2018-07-26 06:20

〔編譯張沛元／綜合報導〕日前在電視節目中當眾脫褲秀出裸臀並口出汙辱黑人字眼，與嘲諷中國觀光客愛用自拍棒的美國喬治亞州州眾議員議員傑森˙史班塞（Jason Spencer），25日宣布辭職。

喬治亞州眾議院議長洛斯頓的發言人麥克米勤公佈史班塞的簡短辭呈，史班塞表明會在7月底去職。

史班塞的脫褲露臀風波發生在22日播出的有線電視節目「誰是美國？」（Who Is America?），該節目主持人是知名惡搞諧星、電影「芭樂特」與「G型教主」男主角薩夏˙拜倫˙柯恩。

柯恩在節目中宣稱，恫嚇恐怖組織「伊斯蘭國」成員的方式之一，就是脫褲秀臀，並要求史班塞協助示範此一反恐妙招；史班塞相當配合地褪下褲子，露出紅色的平口四角褲，最後索性扯下內褲後半部，露出光溜溜的臀部。

喬治亞州眾議院議長洛斯頓隔天在推特上發文，批評史班塞在節目中的行為與發言「駭人」與「冒犯人」，史班塞雖曾為此致歉，但還是24日晚間表達辭意。

下為影片link（有兩個）

節目官方影片，脫褲在約4:01起

https://youtu.be/4k4pMTsa1Kw

CNN的報導（脫褲畫面較短）

https://youtu.be/2srmhgZwcJs