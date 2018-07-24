毒疫苗掀「廁所革命」 中網友：逼當局裝廁所監視器

中國毒疫苗風波危害兒童健康安全，許多家長對此感到憤怒，在推特上號召「廁所革命」，各地百貨公司、賣場與醫院的廁所隔間內被寫上打倒共產黨等字句，網友對此笑稱「逼政府在廁所內裝監視器」。（圖擷取自推特）

2018-07-24 18:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國毒疫苗風波危害兒童健康安全，許多家長對此感到憤怒，在推特上號召「廁所革命」，各地百貨公司、賣場與醫院的廁所隔間內被寫上打倒共產黨等字句，網友對此笑稱「逼政府在廁所內裝監視器」。

推特帳號「廁所革命同盟」發文指出，最初參加活動的15位民眾，目前已在北京、成都、南京、杭州、上海等地的公共廁所寫上抗議標語，諸如「我們的孩子身在毒環境」、「毒空氣、毒食品，今天又來了個假疫苗」、「為了孩子站起來」、「推翻中國共產黨」。

「廁所革命同盟」提到，此次假疫苗事件引發眾多家長們關注，都想要以行動表達對下一代的關懷，但不論撒傳單、舉牌、潑墨都要注意官方的攝影機，在廁所內用麥克筆寫上訴求是相對安全的做法，呼籲有志之士共同加入改變中國未來的行列。

許多中國網友對此感到支持，但也有所憂慮，紛紛留言指出「是逼當局在公共廁所內裝攝像頭（監視器）嗎？」、「估計廁所很快就會裝監控了」、「不久的將來，可能中共會把廁所全扒了」、「可能以後上廁所要實名制了」、「可以做成影片放上YouTube讓更多人看到」。

「廁所革命同盟」推特全文