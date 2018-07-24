習近平現領導危機？喊「定於一尊」…竟無表忠潮

中共領導人習近平喊「定於一尊」，竟無表忠潮，連親信都沒發聲。（歐新社）

2018-07-24 10:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平在今年7月初全國組織工作會議上，親自喊出「定於一尊」，本月16日，人大委員長栗戰書再喊一次「定於一尊」，想要在八月北戴河會議前確認「一錘定音」的政治能量，但是，據報導，栗戰書喊話之後，竟然只有聊聊數位表忠，預期中的「表忠潮」還沒有出現，引發對習近平領導危機的觀察。

八月即將召開北戴河會議，將是中共領導階層最重要的會議，各方勢力正在集結及角力，習近平在十九大之後，確立「習皇」地位，搶佔各官媒頭版，但是各政治勢力暗潮洶湧，日前才傳出他的肖像畫遭潑墨，悄悄降溫個人宣傳，也傳出中共元老們放話，將在會議中爭鬥習近平，加上近來的美中貿易戰、又爆黑心疫苗案，人心惶惶，加重習近平領導危機。

《法廣》報導，就在這種內外交迫的氛圍下，習近平最親信戰友栗戰書在16日喊「定於一尊」，但到18日，公開「表忠」的只有公安部長趙克定，中央和國家機關工委書記丁薛祥等人，當時有人分析，接下來各地將會掀「表忠潮」，但是直到今天，「表忠潮」「還沒有」出現。

據報導，不止各省市大員沒有跟進，甚至習近平親信如「重慶市委書記陳敏爾，北京市委書記蔡奇，天津市委書記李鴻忠，上海市委書記李強」等人，也沒有發聲表態，軍隊也不吭聲。

報導並認為，北京現在傳言滿天飛，對習近平不滿的聲浪高漲，給北戴河會議帶來不安的因素，尤其，對於美中貿易戰的態度，中共元老們並不支持跟美國強力對打，以致預期會議上將會是砲聲隆隆，中共「不準妄議中央的規條可能面臨挑戰」。