史上最中二手機殼？日本業者推出「二刀流」手機殼

日本業者推出一款「二刀流」手機殼。（圖擷自推特）

2018-07-21 18:33

〔即時新聞／綜合報導〕現在智慧型手機相當普及，幾乎是人手一台，也讓手機殼商機崛起。日本有業者更推出一款結合動漫的手機殼，外型是兩把刀的樣子，不過卻被網友形容有夠中二。

綜合報導指出，日本動畫《刀劍神域》最近與手機遊戲《怪物彈珠》合作，推出一款二刀流手機殼。這個手機殼的外型就是兩把刀黏在一起，而且這兩把刀都有功用，其中一把是保護手機的殼，另一把則是觸控筆，而且如果使用者突然想來張自拍，也可以直接將刀當成自拍棒使用。

《刀劍神域》更特別為這款手機殼推出了一段長達2分鐘的宣傳片，影片在3天內就吸引超過680萬人次點閱。然而不少網友看到手機殼後都直言，「宅爆了。」、「中二。」、「這恥度太高，我無法。」但也有網友留言，「超想買耶！」、「日本人真是創意無限。」

不過這款手機殼其實是不對外公開發售的活動紀念品，想要的人需要參加《怪物彈珠》的抽獎活動才有機會獲得，而且名額只有3個。

兩把刀可以抽出，一把是手機殼，另一把則是觸控筆。（圖擷自推特）