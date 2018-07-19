美亞太助卿 傳退休將領史迪威大熱門

2018-07-19 04:12

〔中央社〕美國國務院亞太助理國務卿職務，傳出美軍退休准將史迪威是接任大熱門。前國防部官員卜大年、國安會亞洲事務資深主任博明也都是可能人選。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）專欄作家羅金（Josh Rogin）今天撰文指出，4月正式接任國務卿的蓬佩奧（Mike Pompeo）不讓代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）真除，正積極尋覓接替人選。

2名政府官員向羅金表示，史迪威（David Stilwell）是這項職務的主要考量人選。專家與前任官員認為，史迪威對與中國競爭具有深刻戰略思想，對盟友角色與台灣獨特地位也有深切概念。

2015年退休的史迪威曾任五角大廈聯合參謀部負責亞洲政治與軍事事務副主任。他與甫上任的美國駐南韓大使哈里斯（Harry Harris）都曾在現更名為印太司令部的美國太平洋司令部任職，兩人合作密切。史迪威在2011到2013年間也曾擔任美國駐北京大使館武官。

美國國務院與白宮都未回應這項傳聞。但有官員私下透露，除了史迪威是大熱門之外，卜大年（Dan Blumenthal）、博明（Matt Pottinger）也都是可能人選。

塞耶茲（Eric Sayers）曾是哈里斯擔任太平洋司令部司令時的特別助理。他表示，史迪威是個不錯的選擇，北京不會喜歡，意味著這是個正確的決定。

不光對中國了解，史迪威也通曉韓語，並曾在南韓與日本飛行F16戰鬥機多年。

董雲裳是由前國務卿提勒森（Rex Tillerson）提名出任亞太助卿，但在提勒森下台後，被美國國會認為對中國過於軟弱的董雲裳就傳出可能遭撤換。6月底美國國務院證實，董雲裳將在7月底退休，由誰接任受到外界高度關注。除了史迪威、卜大年、博明外，甫退休的太平洋艦隊司令史威孚特（Scott Swift）也是傳聞人選。（編輯：何宏儒）