世足賽》臉書大數據發現 全球討論最多的球員是他

「內馬爾滾」也在網上造成「哏圖」旋風。（歐新社）

2018-07-16 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕世界杯足球賽昨天落幕，在這波全球熱潮中，社群網站Facebook也公布了熱門數據，揭露了今年許多經典時刻。

綜合媒體報導，據Facebook統計，自6月14日到7月15日止，全世界約有3.83億人在Facebook上，創造超過23億次關於2018 FIFA世界盃足球賽的互動。

在Facebook上最受討論的隊伍第一名為巴西隊，第2、3名是阿根廷與法國隊。巴西對此次於8強止步，被評為最令人失望的隊伍之一。

最受討論的球員為第一名梅西（Lionel Messi）、第二名內馬爾（Neymar Jr）、第三名羅納度（Cristiano Ronaldo），梅西此役仍然無緣世界杯，使他悲劇英雄形象達到最高點；受網友揶揄的「內馬爾滾」也在網上造城梗圖旋風。

另外，Facebook上最多討論的3個瞬間為：

1.法國贏得世界盃第一名。

2.波格巴（Paul Pogba）在第59分鐘進球為法國隊帶來3比1的領先。

3.曼佐基奇（Mario Mandzukic）在第18分鐘進球為法國隊帶來1比0的領先。

還有獲得最多大心的貼文：

墨西哥踢贏德國時，墨西哥Raúl Jiménez分享的一張後台照片。

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西班牙守門員Iker Casillas發佈的一則影片