驚！舊金山家庭年收入358萬 竟是低收入戶...

美國加州舊金山地區的四口之家，家庭年收入若達到11萬7400美元（約新台幣358萬元），仍然會被列為低收入戶。（彭博）

2018-07-15 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕傻眼！美國加州舊金山地區的一個四口之家，家庭年收入若達到11萬7400美元（約新台幣358萬元），仍然會被列為低收入戶！如果是7萬3300美元（約新台幣224萬元），則是超低收入戶，但7萬多美元在美國其他地區已經是高收入家庭了。

據《BBC》報導，這個狀況可能讓許多人感到驚訝，但按照美國住房及城市發展部最近的一份報告來看的確如此，因為不少年收入超過10萬美元的家庭，在舊金山仍然有機會拿到租屋補助。

在美國，一個四口之家的家庭年收入中位數是9萬1000美元（約新台幣278萬元）；所有家庭的年收入平均中位數則是5萬9000美元（約新台幣180萬元）。顯然舊金山的家庭收入標準更高，主因是大城市的薪水遠高於美國其他地區。

舊金山已成為IT和其他高科技產業的中心，經濟相當繁榮，聚集了美國許多收入最高的工作者。在2008年至2016年期間，舊金山都會區25至64歲的全職員工，個人收入增長了26％，遠遠快於其他大都會區，2016年個人平均年收入達到6萬3000美元（約新台幣192萬元）。

不過，舊金山還是有很多工作收入少得很多者，最少的就是農場工人，通常1年薪資只有1萬8500美元（約新台幣56萬元）；托兒所員工收入則是2萬2300美元（約新台幣68萬元）。

雖然如此，舊金山整體收入平均仍然比全美平均高出45％，因為在舊金山收入最高職業，平均年收入達到19萬3400美元（約新台幣591萬元）之譜，這種職業就叫做「醫生」。普通的執行長或行政管理人員，薪資則是16萬7300美元（約新台幣511萬元），而軟體開發人員平均年收入為11萬7100美元（約新台幣358萬元）。

不僅是個人平均高收入的狀況下，讓家庭年收入11萬7400美元者被列為低收入戶，還有一個重要原因，那就是「高租金」。舊金山地區的2房公寓，每月租金為3121美元（約新台幣9.5萬元），但在俄亥俄州的辛辛那提市，同款房屋只要845美元（約新台幣2.58萬元）就能租到。

因此，對於舊金山的許多人來說，負擔租金是一項重大挑戰。整體來說，舊金山地區的生活成本，比全美平均高出了25％。