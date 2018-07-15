訪英頻惹議 川普：移民正在讓歐洲文化消失

美國總統川普近日在接受媒體採訪時聲稱，移民讓歐洲大陸「逐漸失去自身文化」，甚至批評讓這一切發生的歐洲領導人們相當「可恥」。（歐新社）

2018-07-15 02:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普近日訪英，在接受媒體專訪時卻聲稱，移民讓歐洲大陸「逐漸失去自身文化」，威脅歐洲的文化和安全，甚至批評讓這一切發生的歐洲領導人們相當「可恥」，不過這樣的說法也讓川普更加倍受外界抨擊。

川普於週五抵達倫敦後展開為期3天的訪英行程，但他在近日在接受媒體採訪，於談論歐洲移民問題時聲稱，移民的湧入正在逐漸改變歐洲的文化，川普認為這對歐洲來說是非常負面的一件事情，並稱雖然這樣的說法在政治上不一定正確，但他還是要強調，他不認為這對於歐洲是好事，並指這會讓歐洲「逐漸失去自身文化」，還批評讓這一切發生的歐洲領導人們相當「可恥」。川普還舉先前發生的恐攻為例，批評倫敦市長薩迪‧可汗（Sadiq Khan）在恐怖主義的問題應對上處理得很糟。

英國首相梅伊（Theresa May）對此則持不同論點，強調英國一向歡迎逃離迫害的人前來，英國也歡迎這些希望來到英國的人，為英國的經濟及社會進行建設，並指移民在總體上一直在為英國帶來好處。

除了移民問題外，川普近日在英國脫歐議題上也加以批評，引發英國朝野紛紛表達對川普言論有失外交禮儀的不滿，而川普近日到訪英國，倫敦也聚集上萬的示威抗議者對川普表達不滿。