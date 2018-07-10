創首例！ 中國依間諜罪判日本男子12年徒刑

2018-07-10 19:25

〔駐日特派員林翠儀／東京十日報導〕日中關係逐漸回溫，但中國卻在今天以間諜罪判處54歲日本男性岩瀨崇大12年徒刑。中國「反間諜法」在2014年實施後，已有12名日人被依間諜罪被捕，其中有8人被起訴、4人獲釋，這是首例被判刑的案件。

日本政府發言人、官房長官菅義偉在下午的記者會中表示，將基於保護國人的立場全力救援，他也再度重申日本政府並無派遣間諜到中國的行為，為了避免此事影響正在改善中的日中關係，雙方的努力非常重要。中國外交部發言人華春瑩則在記者會中表示，「此案得到公正處理，相信判決不會對中日關係造成影響」。

日媒報導，這名被判刑的岩瀨崇大為愛知縣的一名公司經營者，他在2015年於浙江省溫州市被捕，理由是他拍攝了位於該省平陽縣正在興建中的空軍設施，前年被以間諜罪起訴，杭州市地方法院今天宣判12年有期徒刑。日媒報導指出，該處空軍設施從空中可以輕易以衛星拍攝全貌，岩瀨就算真的有拍攝設施外觀，也幾乎毫無情報價值。

中國「反間諜法」在2014年11月實施，隔年的2015年到2016年2年內已有12名日本人被依間諜罪逮捕，其中8人被起訴，其中包括立場親中並長年致力於日中交流的「日中青年交流協會」理事長鈴木英司。8件起訴案中目前有5件已進入審判，這是首例判刑的案件。