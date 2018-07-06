連海豹精英都喪命！泰國洞穴搜救任務難度高

洞穴通道狹窄，救援難度相當大。（美聯社）

2018-07-06 15:50

〔即時新聞／綜合報導〕泰國12名青少年足球隊員與教練受困洞穴至今長達11天，救難團隊稍早傳出噩耗，一名泰國前海豹隊員在執行夜間任務時不幸身亡，消息傳出後，專家紛紛要求當局重新評估早前擬定「讓受困孩子學習潛水」的逃生計畫，認為實在太過危險。

泰國北方清萊美塞少年足球隊，連同教練一共13人遭困山洞至今，各路人馬紛紛加入救援行列。當局日前決定採取潛水脫困的救援方案，由救難人員潛入溶洞中，教導受困的13人學習潛水，再循水路由專業人士護送出洞。然而，救援團隊中一名前海軍海豹隊員昨晚在執行潛水任務時不幸缺氧死亡，此噩耗再次凸顯逃生路上的重重凶險。

循水路逃生危險重重

《CNN》引述專家說法指出，任何試圖穿越封閉水路的行為都非常危險，尤其這些孩子已受困多時，健康狀況未必良好，而過去也沒有潛水經驗，「貿然執行計畫恐怕會有人喪生」。

美國洞穴救援專家米爾札（Anmar Mirza）直言，就連經驗豐富的潛水員，進行洞穴潛水的風險也相當高，遑論完全或幾乎沒有潛水經驗的孩子。他說，要他們僅僅仰賴氣瓶與調節器供氧，在完全漆黑的環境下一路游出生天，風險相當高。

有鑑於最新健康報告指出，有2名隊員與教練因營養缺乏體力下滑並出現不適狀況，米爾札建議，現階段最安全的做法還是讓受困者停留在原地，接受外界的補給物資並維持健康狀態，直到水位下降或救難隊伍找到新的入口為止。

已做好長期抗戰的準備

主要由泰國海軍海豹突襲隊成員組成的救難團隊，日前已運入4個月份的大量飲食物資，似乎顯示當局已做好長期抗戰的打算與準備。海豹突襲隊指揮官蘇拉旺（暫譯，Akanand Surawan）認為，這代表決策團隊正考慮等到10月雨季結束再將人員救出的選項。

然而，經驗豐富的海洋探險家及水中機器人專家泰勒（Tim Taylor）表示，等待天氣改善或許並不可行。他說，根據此洞穴內部複雜的通道系統，即便雨季結束，水位也很有可能不會在短時間內下降，或下降的幅度不足以讓受困者輕鬆脫困。

泰勒解釋，這個複雜的洞穴宛如一個巨大的多孔海綿，洞穴通道的水位會受地下水位影響，而非維持在定值。

連精英都不幸喪命

根據《CNN》製作的洞穴重建圖，目前人員受困地點與出口之間共有3段區域被積水淹沒，其中第2段積水區域穿越的難度相當高，不僅通道非常狹窄，其走勢更呈現V字型。代表這些孩子必須先深潛水下，繞過狹窄的洞穴頂部，才能再次浮出水面。

海豹部隊發布的聲明指出，這次不幸死亡的救難隊員曾是泰國海軍精英海豹部隊成員，他昨晚為當局早前擬定的「潛水脫困」救援方針進行先遣任務，與另一名夥伴攜帶氧氣瓶，佈置在師生可能出洞的路徑上。

然而，洞穴中積水區域相當廣闊，單程就要花5至6小時，他在回程時因氧氣不足，在距離洞口1.5公里處昏迷，經同伴搶救無效不幸身亡。

對此，美國海軍海豹部隊前隊員寇特尼（Cade Courtley）警告，若執意進行潛水脫困，將有孩子在過程中死亡，呼籲當局停止此計畫。