開鍘！東京地鐵毒氣事件13死 邪教教主等7人今伏法

奧姆真理教教主松本智津夫（麻原彰晃）。（美聯社）

2018-07-06 09:28

首次上稿 08:30

更新時間 09:27

〔即時新聞／綜合報導〕1995年，日本發生了震驚世界的「東京地鐵沙林毒氣事件」，造成13人死亡，超過6300人輕重傷。今天日媒發布快訊，事件主嫌、奧姆真理教教主松本智津夫（麻原彰晃）等7人，於今日被執行死刑。

綜合日媒報導，63歲的奧姆真理教教主松本智津夫（麻原彰晃）與其他6名幹部今日被執行死刑，「東京地鐵沙林毒氣事件」共有13名嫌犯被求處死刑。目前公布伏法者名單包括奧姆真理教主麻原彰晃與幹部井上嘉浩、早川紀代、中川智正等人。

東京地鐵沙林毒氣事件發生於日本時間1995年3月20日早上，多名奧姆真理教的教徒在東京地下鐵丸之內線、千代田線和日比谷線的5班列車上，同時散布沙林毒氣，造成13人死亡，超過6300人輕重傷。

創辦邪教奧姆真理教的松本智津夫自稱是埃及的法老王與中國的明太祖轉世，得到釋迦牟尼佛真傳。日本檢方指控他以詭異且極為危險的教義將殺人正當化，在包括東京地鐵毒氣攻擊事件、長野縣松本市沙林毒氣事件及殺害一名律師一家3口在內的13件犯行中都是主謀者，共造成29人被害。