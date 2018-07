奈及利亞11歲天才小畫家 用1幅肖像驚艷全球網友

2018-07-05 23:58

〔即時新聞/綜合報導〕法國總統馬克宏近日出訪非洲奈及利亞,參加當地的文化展演時,1位當地的小小藝術家僅僅花了2小時就幫馬克宏畫出1幅精美的肖像,讓媒體與網友都相當驚艷,國際各大媒體都在報導這位小小年紀的天才畫家。

綜合媒體報導,法國總統馬克宏日前出訪奈及利亞時,遇到年僅11歲的小畫家奧拉米萊坎(Kareem Waris Olamilekan),奧拉米萊坎僅僅花費2小時,就幫馬克宏畫出了1幅維妙維肖的肖像。讓馬克宏不禁發表推文稱讚「相當動人,祝賀這位小男孩!」。

馬克宏此次去奈及利亞參加了當地的文化展演活動,並表示將於2020年,在法國舉辦「非洲文化季」活動。

Very touched, congratulations to this young boy! pic.twitter.com/hQd3ylxGnV