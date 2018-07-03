新研究：女性工作長患糖尿病風險大增 但男性相反...

2018-07-03 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲與加拿大研究團隊在《英國醫學期刊》（BMJ）發布最新研究，闡明每週工作達45小時的女性，患糖尿病的風險高出63%，研究刊於該期刊分支刊物《糖尿病研究與護理》（Diabetes Research and Care）。但這項研究在男性身上恰好觀察到相反結果，顯示男性工時越長，糖尿病發病率呈下降趨勢。

綜合外媒報導，研究人員分析加拿大安大略省7065名年紀介於35歲至74歲勞工，在12年間的健康數據變化，根據工作時間將數據分成四組，分別為工時15至34小時、 35至40小時、41至44小時以及45個小時以上，被研究的勞工們有10%為第2型糖尿病患。

研究將其他潛在因素也考量進來，包括年齡、性別、婚姻狀況、父母、種族、出生地和居住地，以及生活方式、和體重與身體質量指數（BMI），職場環境也納入研究考察重點，包括是否為輪班制、站立或者久坐等因素，發現每週工時達45小時以上的女性，患糖尿病風險比35至40小時的高出63%。

研究撇除每週工時達45小時以上女性，具有肥胖、吸菸和重度酒精飲用等因素，仍有45%的風險會患得糖尿病，研究人員認為，長時間工作會累積女性體內的慢性壓力，進而導致內分泌失調、胰島素與其他激素異常。

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