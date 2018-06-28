集會自由淪兒戲？ 親中港媒：參加七一遊行恐被抓

「民間人權陣線」依照慣例，每年7月1日香港主權移交當天舉行大遊行。圖為2017年七一遊行。（法新社）

2018-06-28 18:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年對香港控管力道逐漸加強，有親中共的香港媒體針對即將登場「七一大遊行」發文，呼籲警方採取行動對付參加遊行的港人，指主辦單位「煽動他們參加非法遊行」。

法國國際廣播電台（rfi）報導，「民間人權陣線（民陣）」依照慣例在今年7月1日香港主權移交當天舉行大遊行，但因警方刁難，到處設下防線，拒絕主辦單位規劃的出發地點，民陣因此呼籲市民屆時可考慮沿途加入。

被批評為「中共在港喉舌」的港媒《文匯報》27日發文聲稱，民陣「煽動他們（港人）參加非法聚集」。該報稱，民陣涉非法集結，禍害市民，還以打游擊方式亂設遊行起步點，參加民眾可能違法須負刑事責任，呼籲警方果斷執法。

民陣副召集人區諾軒回應，《文匯報》無視港人過去沿途加入遊行的習慣，警方也沒設下有關限制，並反問「是否連市民中途離隊，不參加隊伍的基本自由都要限制呢？」民主黨立法會議員尹兆堅認為，這是製造寒蟬效應，目的恐嚇港人參加遊行。

rfi指出，香港「基本法」雖賦予港人集會遊行自由，但恐怕將與中國憲法賦予人民集會遊行自由一樣，淪為兒戲。

另外，香港保安局局長李家超也承認，今年六四燭光晚會當晚，警方有派便裝警員混入人群調查參加活動的學生，但辯稱是為了評估參加集會整體人數和人群的情緒狀況。