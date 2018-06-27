QQ！玳瑁「魷魚絲」野放不到3個月 昨命喪菲國魷魚籠中

今年3月底才剛被順利野放的「魷魚絲」，疑似受困在菲律賓漁民的魷魚籠內，被發現時已窒息而死，國家地理雜誌也在官網證實此事。（圖擷取自philnews）

2018-06-27 18:29

〔即時新聞／綜合報導〕海洋大學海龜救援團隊曾於去年年底在宜蘭南方澳救援一隻擱淺在岸邊的亞成玳瑁，由於當時有救援成員正在吃魷魚絲，於是將牠命名為「魷魚絲」，不過今年3月底才剛被順利野放的「魷魚絲」，卻疑似因受困於菲律賓漁民的魷魚籠，被發現時已窒息而死，國家地理雜誌（National Geographic）也在官網證實此事。

去年12月4日，有南方澳漁民發現一隻身體虛弱的玳瑁擱淺在岸邊，經通報後，由海洋大學海龜救援團隊救治，由於掛號時有團隊成員正在吃魷魚絲，於是將牠取名為「魷魚絲」。據當時的獸醫診斷，「魷魚絲」吃下像是魚線、人造棉線等人造物及海洋垃圾，導致消化不良與感染問題，進而引發低血壓及敗血症症狀，所幸在救援團隊細心照護下，魷魚絲得以逐漸恢復健康，並於今年3月底被野放。

「魷魚絲」在野放前，背甲上也繫上海洋大學教授程一駿裝置的衛星發報器，經過長期追蹤發現，「魷魚絲」從外澳沙灘一路遊往日本石垣島，並經由西太平洋向南游到介於菲律賓南呂宋島的巴瑟羅納市及薩瑪島（Isla han Samar）之間的近海海域，根據《農傳媒》本月初的報導，魷魚絲一共洄游了3572公里，從衛星軌跡資料分析，「魷魚絲」所到的區域，應該為牠的覓食棲地。

不過，今天卻傳來不幸的消息，據菲律賓GMA新聞網報導指出，昨天上午菲國西內格羅省（Negros Occidental）高岩鎮（Cauayan）有漁民在他的魷魚籠中發現了一隻已斷氣的玳瑁，據卡班卡蘭市（Kabankalan）環境局官員彭霞諾（Mavee Ponciano）指出，這隻玳瑁重約15公斤，長83公分、寬47公分，後肢各有一塊寫有TW5153與TW5151的金屬標示片，背甲上也有追蹤器和聯絡電話及電郵，環境局人員根據TW字樣判斷牠是來自台灣。

彭霞諾說，這隻玳瑁遺體泛藍、沒有受虐跡象，推測牠可能是受困於魷魚籠窒息而死。因為海龜在水底待4到5分鐘後，就必須浮上海面換氣。國家地理雜誌（National Geographic）今天下午也在臉書官網上證實，這隻不幸喪生的就是剛被野放不到3個月的「魷魚絲」，並指「魷魚絲」的死令人難過，但這卻是一項經由媒體與網路達到國際海龜保育的實例。

更多影片請見：

玳瑁「魷魚絲」的漫漫回家路 程一駿教授專訪《國家地理》雜誌

玳瑁「魷魚絲」的漫漫回家路 續集－龜龜去哪兒？《國家地理》雜誌