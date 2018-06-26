人類好孤單！ 牛津研究：很可能是宇宙唯一先進物種

科學家重新計算德雷克公式，認為人類很有可能是銀河系甚至於全宇宙唯一的智慧物種。（擷取自NASA）

2018-06-26 15:27

〔即時新聞／綜合報導〕英國牛津大學人類未來研究所（Future of Humanity Institute）近日公布新的研究結果，由於過去一直無法觀測到外星高等生物的存在證據，科學家透過公式加以計算，發現人類是宇宙中唯一高智慧物種的可能性上看85%，若把範圍縮小至銀河系，成為唯一高智慧物種的可能性更上看99.6％。

綜合外媒報導，英國3名知名學者重新評估著名的費米悖論（Fermi Paradox），後者的立論基礎來自人類對地球外高階文明存在性的過高估計與缺少相關證據間的矛盾。這項悖論源自於知名物理學家費米（Fermi paradox）在1950年代提出的一項質疑，「以銀河系約有2500億顆恆星來推測，即便智慧生命以很小的機率出現，按平庸原理的觀點，銀河系內便該具有相當大量的文明存在，但為何人類始終無法發現任何地外文明存在的證據？」

由於費米悖論與德雷克公式關係相當密切，人類未來研究所的3名科學家，山德柏格（Anders Sandberg）、 追思勒（Eric Drexler）及歐爾德（Tod Ord）代入更新後的數據，透過德雷克公式重新計算結果，發現人類很有可能是銀河系唯一一個具有高智慧的物種，機率高達53%至99.6％，若將此論述範圍擴大至可觀測宇宙亦然，機率高達39％至85％。

不過研究團隊也強調，透過更新後德雷克公式做出的計算，並非確定人類是宇宙唯一智慧物種，而是闡述以現今人類所有的知識推算，此結論的確具有較高機率，若未來科技持續進步，將可更新公式中的參數，屆時或將得到不同結論。