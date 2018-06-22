大馬前總理納吉布挫咧等！蒙古女模謀殺案重啟調查

馬來西亞前總理納吉布（Najib Razak）下台後因貪汙遭到調查，如今又被懷疑可能涉入教唆殺人案。（路透）

2018-06-22 13:55

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞前總理納吉布（Najib Razak）下台後因貪汙遭到調查，如今又被懷疑可能涉入教唆殺人案。蒙古女模莎麗布（Altantuya Shaariibuu），2006年頭部遭連開2槍陳屍在森林內，遺體還被軍用炸藥炸毀，當時她已懷有身孕，由於莎麗布可能捲入納吉布回扣案才會慘遭不幸，大馬警方決定在案發12年後重啟調查。

據《衛報》報導，莎麗布被認為是納吉布助理巴金達（Abdul Razak Baginda）的愛人，她當時為大馬購買法國鮋魚級潛艇的國防交易擔任翻譯人員，納吉布和巴金達都被懷疑在其中收受數百萬美元的回扣。

莎麗布最後遭到殺害並幾乎被毀屍滅跡，納吉布的保鑣西魯（Sirul Azhar Umar）和哈里（Azilah Hadri）被捕並判下死刑，但犯案動機和是否有教唆殺人的可能，警方當時都沒有進行過調查。後來西魯保釋出獄潛逃到澳洲，又被澳警逮捕，馬來西亞有可能撤銷西魯的死刑，好讓澳洲將他引渡回國。

納吉布則始終堅持他不認識莎麗布，也從來都沒有見過她，他願以阿拉的名義在清真寺內宣誓，他絕對與案件無關。