中國第二大洩密叛國案？！ 傳遼寧艦全套數據被賣給CIA

中國首艘自製航母「001A型」去年4月26日下水後，推遲至今年5月中才進行海試。（法新社）

2018-06-22 13:29

〔即時新聞／綜合報導〕負責監造中國國產航母的中國船舶重工集團日前爆出醜聞，總經理孫波涉嫌嚴重違反紀律，遭當局立案調查。有俄媒披露震撼消息，指孫波被調查的原因並非貪腐，而是涉嫌嚴重洩密叛國，將遼寧艦全套改造數據賣給美國中情局（CIA），若屬實，將成為中共史上第二大洩密叛國事件。

根據俄羅斯《衛星通訊社》報導，中國首艘航空母艦遼寧號建造完成後，負責監造的中國船舶重工集團總經理孫波，將遼寧號的設計、規格等機敏資訊陸續出賣給美國中情局，讓美方完整掌握中國航母建造工業的技術水準。

由於中國第二艘航艦、也是首艘自製航空母艦「001A型」的設計源於遼寧號，外界紛紛推測CIA是否從孫波洩密案中得到「001A型」的設計機密，若此傳聞屬實，將是1986年，前中國國家安全部北美處長俞強聲叛逃美國後，中共史上第二大的洩密叛國事件。

中紀委國家監委網站本月16日晚間發布通報，指孫波涉嫌嚴重違反紀律，目前已受到中紀委審查及監察機構立案調查，當局至今並未公布孫波被以何案調查，引發外界揣測。

孫波落馬消息傳出後，有外媒整理相關資訊，指中國首艘自製航母「001A型」在2017年4月26日下水，其海試日期屢次推遲，直到今年5月中才展開海試，「自製航母品質與結構出現問題」等傳言一時甚囂塵上。

外媒認為，中共軍費開支中流向中國船舶重工集團的撥款數目相當可觀，自製航母又為中國軍事發展的重點項目，若出現貪腐情事甚或是洩密賣國，肯定是中共當局不可容忍的重大挫敗。