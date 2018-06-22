梅蘭妮亞訪視德州移民看守所 夾克背後卻寫著...

梅蘭妮亞軍綠色外套背後的白色字母寫著：「我真的不在乎，你呢？」（I Really Don't Care. Do U?），引發網友討論。（路透）

2018-06-22 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普近期對無證移民實施「零容忍」政策引來外界撻伐，連其妻梅蘭妮亞也表示不滿，川普昨簽署行政命令，終止零容忍做法。梅蘭妮亞則在週四上午低調離開白宮，飛往美國德州，前往美國邊境一個看守所訪視。

綜合外媒報導，這是梅蘭妮亞自5月14日接受腎臟手術以來，最引人注目的一次公開露面行程，梅蘭妮亞此行目的，也等於在替川普先前引發軒然大波的零容忍政策進行「損害控管」。

然而卻有眼尖網友發現，梅蘭妮亞搭機前往德州時，身穿的軍綠色夾克、背後的白色字母寫著：「我真的不在乎，你呢？」（I Really Don't Care. Do U?），質疑這句話是否別有用心，部分網友甚至批評，為什麼梅蘭妮亞不挑其他件外套穿。梅蘭妮亞身穿的軍綠夾克出自西班牙品牌ZARA，售價39美元（約1183元台幣）。

梅蘭妮亞的發言人葛瑞珊（Stephanie Grisham）則透露，「這只是一件夾克，完全沒隱藏任何訊息」，希望外界能將重點聚焦在梅蘭妮亞此行對移民孩童的關切上。