電影情節恐有誤 研究：暴龍舌頭短又不靈活

近期研究發現，大部分的恐龍，連暴龍也是，牠們的舌頭與鱷魚類似，短又不靈活。示意圖。（法新社）

2018-06-21 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕《侏儸紀世界》系列電影近期在全球上映，引起影迷朝聖，但其中有電影情節顯示恐龍的舌頭會自由地活動，可能是一個錯誤。一項最新研究發現大部分的恐龍，連同暴龍也是，牠們的舌頭與鱷魚類似，短又不靈活。

「公共科學圖書館期刊（PLOS One）」週三（20）發表一項新研究，指出大多數的恐龍，包括雷克斯暴龍（Tyrannosaurus rex），牠們的舌頭固定在口腔底部，不可能與蜥蜴、蛇等爬蟲類靈活吐出舌頭，而是像鱷魚或短吻鱷雷同。

研究團隊分析在中國東北發現的化石得出的結論，共同研究的學者克拉克（Julia Clarke）說：「一直以來，牠們被錯誤地重建。」意指博物館內展示的暴龍模型，或電影、動畫中暴龍的吐舌畫面有誤。

研究團隊也發現有其他恐龍的舌頭與暴龍不同，像翼龍等會飛行的恐龍，與現代鳥類的舌頭類似，研究員推測「如果你不能用手操縱獵物，舌頭可能在操縱獵物時變得非常重要。」

而另一組不同的則是草食性恐龍，如三角龍，比暴龍的舌頭更靈活，牠們因為需要多次咀嚼食物，所以需要頻繁的使用舌頭。