川金會大功臣也辭了！ 川普不聽諫言 幕僚紛紛出走

美國媒體分析，由於川普作風太武斷，導致幕僚紛紛出走。（路透）

2018-06-20 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮在本月19日宣布，籌備「川金會」的幕後功臣，白宮的副幕僚長哈金（Joe Hagin）確定請辭。其實，川普上任美國總統近一年半，已經有不少官員紛紛請辭或是被開除，外界認為，主因歸咎於川普口不擇言及變幻莫測的性格太猖狂，幕僚們為求自保只好紛紛出走。

根據外媒報導，川普行事越來越武斷，許多重大決策也越來越傾向全權掌控。他妄為的性格從推特上的推文就不難看出，不管國內或國外，川普一律口無遮攔、大放厥詞。起初還有幕僚屢次規勸川普謹慎言行，或是跳出來修正川普政策方向，常常是遭到川普直接駁斥。

74歲的民主黨戰略家舒魯姆（Bob Shrum）就說，川普只聽得進去贊同自己的意見，這樣的情形在最近已經有越來越明顯的趨勢，恐怕未來川普行事只會更武斷，不考慮後果。

時間一久，還願意提出諫言的白宮幕僚態度越來越被動，像是現任白宮幕僚長凱利（John Kelly）、國家安全顧問波頓（John Bolton）、經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）和個人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）都開始對川普的採取放縱的態度。

而川普上任以後，換過多次幕僚陣容，川普自傳的作者布萊爾（Gwenda Blair）就表示，川普將自己視作中心，所有人都該繞著他轉。

這次哈金請辭，也是川普權力核心裡最新一位離任的高級官員。哈金將於7月6日正式離職，目前還未有接替人選。他已透露未來有意進入私人機構工作。