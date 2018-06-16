歐盟中國高峰會在即 NGO籲釋李明哲

台灣人權工作者李明哲的妻子李凈瑜多次請求救援李明哲。（資料照）

2018-06-16 15:51

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟中國高峰會即將登場，NGO團體則發出公開信給歐洲理事會圖斯克主席與歐盟委員會榮克主席，提及中國日益惡化的人權問題，並要求中國釋放劉霞、李明哲等政治犯。

台灣人權促進會在官網分享，「非政府組織聯名致歐洲理事會圖斯克主席與歐盟委員會榮克主席 有關歐盟-中國高峰會公開信」一文。公開信提及，團體上次致信是2017年5月，也就是在2017年6月的布魯塞爾歐盟中國高峰會之前，當時提到中國逐漸升高的人權危機和歐盟相應作法，從那時起，中國的人權狀況更形惡化。

文中指出，去年高峰會結束後沒幾週，中國當局無視國際上包括來自歐盟及其數個成員國的呼籲，拒絕讓劉曉波（2010年諾貝爾和平獎得主、記者）離開中國去接受肝癌的治療，以致他在官方監禁下於7月逝世。即將到來的歐盟中國高峰會，正好在劉曉波逝世屆滿一年的時刻舉辦，劉曉波的遺孀劉霞，中國官方至今仍拒絕釋放她。

公開信說，歐盟在2018年6月1日於布魯塞爾舉辦的歐盟中國戰略對話會議上，竟未公開質疑中國對人權的侵害，包括未質疑中國對歐盟會員國公民的侵害、未公開提及任何一名人權捍衛者，以及未堅持要求中國立即無條件釋放被無理監禁的受害者們。

公開信批評，歐盟沒有嚴正挑戰中國的濫權行為，就是在促使它繼續作惡，他們也呼籲歐盟，應該公開並持續（要求釋放劉霞、王全璋、札西文色、伊力哈木·土赫提、李明哲和桂民海，還有釋放其他所有被因不受到國際承認的罪名和單純實踐他們的人權而遭拘禁的的所有人。