防堵中俄打造「新強國」 美軍高級將領籲政府對抗

兩位美軍高級將領指出，中國和俄羅斯正在打造新的「強國」，美國對此必須採取行動。圖為美軍驅逐艦在南海航行。（美聯社）

2018-06-14 09:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國在南海動作頻頻，周邊各國都十分關注中國動向，兩位美軍高級將領於美國時間週二在美國海軍戰爭學院表示，中國和俄羅斯的海軍、網路以及相關武器能力已經不僅限於防衛作用，他們正在打造新的「強國」，美國對此必須採取行動。

根據《美國之音》報導，美國海軍作戰部長理查森上將（John Richardson）指出，中國隨著經濟擴張，他們已將自己的海軍和商業資產擴張到歐亞大陸邊界，而俄羅斯的海軍力量雖然不如美國，但現在卻是俄國海軍自冷戰結束以來活躍的時期。

美國海軍陸戰隊司令羅伯特·奈勒上將（Robert Neller）也在演講中講述海軍陸戰隊未來的戰略計畫，並針對中國在南海的作為指出：「你們可以看看南太平洋地區，一些國家已經下足本錢，獲得海港和機場的優惠政策，藉此獲得地緣優勢。這不是秘密，而是公開的報導，但悲哀的是，我沒有看到我們（美國）採取很多行動來與他們競爭。」

奈勒隨後則拿圍棋舉例，並指出：「如果你熟悉中國的圍棋，他們已經部署了棋子，我們也有棋子，但是如果我們不行動，很快就會發現我們沒有地方擺放棋子，俄羅斯也在不同的地方做同樣的事情。」