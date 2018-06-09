尷尬了！學川普「推特治國」 日相安倍鬧烏龍糗翻

日本首相安倍晉三。（路透）

2018-06-09 15:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普常在推特上與人唇槍舌戰或公布重大訊息，被不少人揶揄是「推特治國」，日本首相安倍晉三為投川普所好，嘗試使用推特與川普對話，不料疑因操作不慎轉推了錯誤的貼文，鬧出笑話。

綜合外媒報導，安倍晉三在美東時間週四（7日）與川普舉行會談，討論即將於下週二（12日）在新加坡舉行的川金會及經貿議題。兩人會面前，川普先在推特上發了一條推文，寫道「期待在中午見到我的朋友，日本首相安倍晉三，（我們）將討論北韓及經貿問題」，文內標註安倍的推特帳號「AbeShinzo」。

在川普發布推文約4小時後，安倍也在推特上回推川普，他在推文中寫道「我也期待與我傑出的朋友，美國總統川普進行富有成效的會談」。沒想到，安倍在文末轉推時不慎犯錯，推成川普稍早批評共和黨參議員佛雷克（Jeff Flake）的推文。雖然該則推文立即遭到刪除，安倍也迅速重發相同文章並轉推正確推文，不過誤發的內容早已被網友擷圖轉發，引發熱論。

在該則推文中，遭川普推文攻擊的亞利桑那州共和黨參議員佛雷克，曾於去年公開批評川普的執政風格，指美國政治已變得對白宮「魯莽、蠻橫和不顧尊嚴」的行事作風「太過見怪不怪」，他更曾宣布不尋求連任，「不願為了爭取提名而容忍川普」。