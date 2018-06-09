中國喜孜孜說有作戰能力 遼寧號航母突拆雷達大修

中國首艘航空母艦遼寧號，在大連港傳出拆除艦載雷達大修，估計至少要花上好幾個月，（美聯社）

2018-06-09 13:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國國防部發言人任國強於5月31日表示，中國首艘航空母艦遼寧號及其編隊，已初步形成作戰能力。但遼寧號返回大連港後，突然傳出拆除艦載雷達大修，估計至少要花上好幾個月，而中國第二艘航母尚未正式服役，此舉將導致中國數個月內陷入無航母可用的狀況。

綜合媒體報導，外界認為遼寧號距離上次維修約有4年之久，可能是趁此時入廠大修，之後正好趕上第二艘航母服役，讓中國保持雙航母的戰力。而遼寧號位於桅杆頂端的382型（海鷹S/C）三坐標雷達突然拆除，可能是要更換改進型的雷達以便提升戰力。

然而，日前有網民撰文在《新浪軍事》指出，遼寧號有3大弱點，其真實戰力令人堪憂，中媒一直宣稱遼寧號的武力實在是愚蠢行為。

網民表示，遼寧號的第1個弱點在於「按照航母的標準來看，設計得很不成功」，因為遼寧號的前身是蘇聯時期的「庫茲涅佐夫」級航母，而蘇聯在航空母艦的設計上走了很多彎路，就算中國做了不少改進也無法彌補。

第2個弱點是「對西方沒有秘密可言」，遼寧號的船身在拖來中國之前，已經在烏克蘭停放多年，在當年的時空背景之下，可能被西方國家探取了許多機密。

第3個弱點是「沒有經驗」，中國先前對於航母操作的能力可以說是一片空白，但遼寧號的假想敵，卻擁有幾十年的航母經驗（指美國），而且航母艦隊需要幾千名船員的配合，可以想見需要相當長的磨合時間。