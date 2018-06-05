試探美方分段放寬制裁？ 金正恩要求川普投資賭場

為試探美方能否分段放寬制裁，金正恩日前派特使訪美，要求川普投資北韓元山賭場及馬息嶺滑雪場等觀光設施興建案。（歐新社）

2018-06-05 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與北韓領導人金正恩12日在新加坡舉行的「川金會」進入倒數階段，有韓國媒體指出，金正恩派出特使金英哲，針對元山與馬息嶺一帶的賭場等觀光設施向川普要求投資金援。此舉被視為試探美國能否在北韓進行無核化措施時，進行分段性放寬制裁。

根據韓媒《東亞日報》報導，北韓勞動黨中央委員會副委員長、統一戰線部長金英哲，日前出訪美國並獲川普接見。據分析，金英哲此行將金正恩親筆信轉交川普，並轉達金正恩的口信，指北韓願接受川普政府提出徹底、迅速的無核化進程，但同時也向美方提出投資要求。

《東亞日報》引述消息人士的說法，稱金英哲在會談中具體提及興建元山賭場與馬息嶺滑雪場等相關事宜。據南韓政府估計，若元山賭場、馬息嶺滑雪場等觀光設施興建完成並順利營運，每年將可為北韓帶來約5000萬美元（約新台幣14.8億元）的收益，若考量北韓全國年均貿易額為70至80億美元（約新台幣2080億至2380億元），建立國際旅遊園區獲得的收益數字相當可觀。

《東亞日報》進一步指出，金英哲在會談中提及北韓目前面對的國際經濟制裁，特別是美國政府施加的金融制裁之苦，分析人士認為，北韓在主要出口外匯來源均遭國際制裁的情況下，轉向發展旅遊觀光業並要求美方投資，以紓緩國內經濟困境。