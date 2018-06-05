為六四禱告有罪？ 四川傳警察痛毆傳道士 帶走牧師教友

四川教會牧師在今日舉行六四禱告活動，突遭警方帶走。（圖擷自秋雨聖約教會）

2018-06-05 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京六四天安門鎮壓學生事件，今年已經是第29個年頭，中國當局為了控制相關活動，強制安排特定人士「度假」，遭到無國界記者組織（RSF）譴責，現又傳出，四川省成都牧師王怡主持的秋雨聖約教會，所舉行的「六月四日 為國家禱告」活動時，竟被20多名警察強行破門，將主要人士「請去警局喝茶」。

《秋雨聖約教會》今日稍早前在臉書上指出，由牧師王怡所操持的六四禱告大會，在今日下午4點時，草市街派出所突然帶著傳喚證，將牧師王怡和師母蔣蓉帶走，據當時教友描述，警方更動手推打、搧傳道士李英強的耳光。

最後又帶走2位傳道士1位執事，另含10幾位教友，上述人士分別被送往當地7至8所不一樣的警察局遭到拘留中。直到4日深夜，傳出部分教友已經獲釋。

成都市民族宗教事務局和外事僑務辦公室發出通告，指這些被警方帶走的人的聚會是違反今年2月開始實行的宗教事務條例。

該教會上個月12日也曾因為欲舉辦512地震（汶川大地震）紀念聚會，被警察大批拘留逾百會眾及傳道人。

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「秋雨聖約教會」臉書

大約20多位員警包圍教會，對傳道士施暴更帶走數十名教友。（圖擷自秋雨聖約教會）