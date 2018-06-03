「愛劉曉波就是重罪」 劉霞語帶啜泣錄音曝光

廖亦武表示，劉霞在對話中還說了「愛劉曉波就是重罪，就是無期徒刑」。（路透）

2018-06-03 07:51

〔即時新聞／綜合報導〕諾貝爾和平獎得主劉曉波的妻子劉霞遭到中國政府軟禁，而近日在網路上流傳一段最新錄音 ，錄音內容中劉霞語氣停頓、略帶啜泣聲，直說：「有時把人逼得沒得選了。」而當時和劉霞對話的流亡作家廖亦武則表示，劉霞在對話中還說了「愛劉曉波就是重罪，就是無期徒刑」。

廖亦武和劉霞於5月25日進行了一段談話，劉霞對廖奕武說：「我死了就不麻煩任何人嘛。」廖奕武則回應：「哪能這樣？哪能輕易就去死啊，這個，使不得啊。」劉霞隨後語帶啜泣地說：「你想一切都那麽容易，我能像個自由人一樣活著，我會一定要出去嗎？對不對？曉波不是看著每天都是警察跟著，一屋子監控器什麽的，所有東西都不那麼...他能讓我出去找自由嗎？我在這邊也有好些朋友，有時候，把人逼得沒得選了……」

廖奕武日前也在網路上發文，並透露劉霞在通話中還說了一句「愛劉曉波就是重罪，就是無期徒刑」。另外，流亡台灣的中國詩人貝嶺對《美國之音》說：「我們可以理解中國政府的擔心，害怕（劉霞）所謂的被利用，因為她是劉曉波的遺孀。他們最擔心的是，害怕劉霞把劉曉波最後日子的細節說出來，因為劉霞是唯一一個最後陪了他一個月的人。」