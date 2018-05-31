遊客持食物引誘 明星長頸鹿重摔壕溝亡

在本起事件中不幸死亡的長頸鹿媽媽去年底才誕下幼崽，舐犢情深的畫面曾為牠贏得眾多粉絲，儼然成為園內的明星動物。（擷取自YouTube）

2018-05-31 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕葡萄牙一間動物園近日有遊客無視園方禁止餵食告示，試圖用食物引誘一隻在當地相當受歡迎的長頸鹿接近護欄，結果害牠摔落壕溝傷重不治，事發後當地輿論一片譁然，紛紛譴責該名遊客的愚蠢行為，更呼籲當局追究相關責任。

綜合外媒報導，事發於上週六（26日）下午，里斯本動物園內1隻長頸鹿受遊客持食物引誘，在試圖接近時不慎摔落分隔溝中，當場身受重傷最終不幸死亡，身後遺下1隻去年底才出生的幼鹿。

據悉，這次事件中不幸死亡的長頸鹿過去歷經1年多孕期，終於在去年11月誕下幼崽，生產過程均被園方錄了下來，上傳YouTube後轟動網路，長頸鹿媽媽也成了當地相當知名的動物明星，不少民眾紛紛買票入場，就為了見牠一面，想不到這次竟間接死在遊客手中。

里斯本動物園指出，園區內均設有禁止餵食的警示牌，但不少遊客還是無視禁令試圖餵食，園方強調，園內供應給動物的飲食相當充足，民眾無須擔心。

在這次不幸事件中成為孤兒的小長頸鹿雖已自行進食，但現階段仍須母體照料，如今失去媽媽，園方表示將組成專門團隊特別照顧，希望能陪伴牠度過這段艱辛的成長期。

相關影音（此為死去長頸鹿媽媽去年11月時的生產畫面）：