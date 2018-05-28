美學者：中國崛起 政戰首重「麻痺」西方菁英

2018-05-28 20:17

〔中央社〕美國學者范亞倫今天指出，中國在世界各地資助「孔子學院」等政治作戰策略，旨在鬆懈西方對它的警覺，讓中國持續進入西方市場、取得科技，加速自身發展，同時分化西方國家，使它們無法合作、即時地面對中國，等到要反制時，可能為時已晚。

目前擔任普林斯頓大學政治與國際關係學系教授的范亞倫（Aaron Friedberg）在台灣民主基金會舉辦的「捍衛民主：對抗威權之侵蝕」會議上發表演說。他在2003至2005年間輔佐美國前副總統錢尼（Dick Cheney），擔任國家安全事務的顧問。

范亞倫分析中國、俄羅斯等威權政體如何在全球擴張其影響力時指出，冷戰後以美國為主的西方曾嘗試將這些國家納入自由主義國際秩序，但未完全成功，中俄利用自由民主社會的開放，發展經濟與國力，卻成為對內鎮壓民主發展、對外挑戰國際秩序的當代危機來源。

他指出，中國和俄羅斯的策略有很多類似處，包括發展核武以及傳統反介入及區域阻絕的能力，佔領所謂「灰色地帶」以擴大領土，例如中國建設南海島嶼並進駐軍事人員，同時以經濟作為工具，對抗貿易夥伴，並運用政戰策略改變其他國家對他們的觀感，甚至政策。

談到政戰策略，范亞倫說，俄羅斯主要利用社群媒體滲透、試圖分裂西方國家，或造成社會不穩定，手法相對較弱，中國則玩更深入、更長遠的遊戲。

范亞倫指出，中國利用數十年來累積的經濟資源，持續鞏固老朋友，同時也有很多新作為，包括資助大學教授、研究計畫及「孔子學院」、智庫，甚至買媒體，投資現任或有潛力的政治人物；此外，以是否允許外國企業進入其國內市場作為威脅籌碼，以達其目的。

他指出，中國這樣做的最首要目的，是要讓西方菁英「麻痹」，不對它保持警覺，也策略性地分化對中國這種做法持有不同看法的各方，讓西方無法即時、團結因應中國崛起。

對於中國最近要求航空、旅館等企業將台灣稱為中國一省，范亞倫說，「中國甚至要控制什麼可說、什麼不可說」，美國國務院批評中國是「歐威爾式胡言亂語」，他則是認為，這是「歐威爾式」沒錯，但「不是胡言亂語」，中國「是非常認真地」對待此事。

范亞倫說，就像是已故英國作家喬治歐威爾所寫的，「語言最終會形塑、限制人的想法。」

范亞倫指出，威權勢力對世界帶來的挑戰，在西方國家才開始漸漸被理解，但是在台灣，民眾面對中國的政戰，已經應對很長的一段時間了，「一定有很多我們可以學習的地方。」

參與會議的坎特伯雷大學政治系教授布雷迪（Anne-Marie Brady）在論壇中分享紐西蘭的經驗。

她指出，中國自冷戰後就開始試圖影響紐西蘭，統戰是中國外交政策一部分，現在的統戰作法更多樣，紐西蘭是小國，中國是主要貿易夥伴，任何施壓都會給紐西蘭帶來很大的焦慮，她希望有更多的國家與紐西蘭簽訂自由貿易協議，也呼籲小國合作，共同面對這些挑戰。

擔任美國國家民主基金會之民主研究國際論壇主任的卡拉提（Shanthi Kalathil）說，過去民主國家對發生在其他國家的人權、民主問題，除了關切，都採取有點保持距離，不干預的政策，但是威權勢力的興起，已經讓這些問題成為發生在民主國家內部的問題。

中央研究院社會所副研究員吳介民分析中國如何透過代理人影響台灣社會，及台灣公民社會如何捍衛民主，提出台灣面對威權勢力的特殊處及台灣案例的重要性，希望有助全球對此議題的理解。

台灣民主基金會執行長徐斯儉致詞時說，這場論壇是希望增進對威權政體如何侵蝕民主的理解，因為缺乏這樣的理解是近年威權勢力能成功興起，弱化民眾對民主制度信心的原因。