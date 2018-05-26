歐盟決定投資175億元 開發「殺手機器人」

歐洲議會近日批准將歐盟國防基金用於研發「致命自主武器系統」，資助金額最高可達5億歐元，引起不少憂心AI過度發展的人士關心。（歐新社）

2018-05-26 20:53

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲議會近日批准將歐盟國防基金用於研發「致命自主武器系統」（Lethal Autonomous Weapons Systems），資助金額最高可達5億歐元（約新台幣175億元），引起不少憂心AI過度發展的人士關心。

綜合媒體報導，歐盟22日批准「致命自主武器系統」的研發可向歐盟申請撥款。歐洲議會原本相當反對這項提案，2月底曾提出反對開發爭議性武器的修正案，舉凡大規模毀滅性武器、可致命的地雷，與全自動武器都應被禁止。

但由於各方勢力的阻礙，歐洲議會最終還是在22日妥協，同意只要不是「國際法禁止」的武器，就可以向歐盟國防基金申請補助款。

1位歐洲議會法國議員葛羅斯泰特（Francoise Grossetete）表示，他很贊同修法，整個國防科技都將因為這個改變受惠。反對的歐洲議會議員則說，他們憂心人類有一天會無法控制「致命自主武器系統」，反而對人類造成危害，特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）也將發展人工智慧，形容成「打開潘朵拉的盒子」。