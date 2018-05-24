怒轟自家政府忘恩負義！布國網友：沒人像中國扭曲非洲

與台灣斷交消息一出，引發布國網友強烈反彈，怒轟政府「忘恩負義」，並直呼「沒有一個國家像中國人那樣扭曲非洲」。（路透）

2018-05-24 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕西非內陸國家布吉纳法索（Burkina Faso）今（24）日宣布與台灣斷交，消息一出，連布國網友也強烈反彈，怒轟自家政府「忘恩負義」，並直呼「沒有一個國家像中國人那樣扭曲非洲」。

布吉纳法索廣播電台在臉書粉絲專頁貼出消息，稱外交部長阿法．巴力（Alpha Barry）奉總統卡波雷（Roch Marc Christian Kaboré）之命，稱為國家利益與台灣斷絕外交關係，未說明確切原因，這個突如其來的消息引發布國網友不滿。

許多布國網友在訊息下方留言指出「斷交原因是什麼？台灣對我們這麼好！」、「我對於用背叛換取中國利益的方式感到懷疑，幾年內我們會看到成果的」、「是否真的有必要與台灣分手以振興中國？我認為這是1個很大的錯誤」、「台灣為這個國家做了很多事情」、「為甚麼要這麼做？台灣已經為教育和其他許多部門付出」。

也有布國網友猜測政府係為了與中國建交，留言指出「這個乞丐國家面對中國強大的金錢誘惑，我不選擇譴責這個決定，但如果只為金援而非技術轉讓，我們將停滯不前」，也有人認為「這對整個布吉納法索的國家安全利益是必要的，做得好」、「這是一個明智的決定」、「國家只有利益，他們沒有朋友」。

詳情請見連結：

布吉纳法索廣播電台臉書粉絲專頁