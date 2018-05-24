有預兆...鄉民5月初就看出布吉納法索恐斷交

繼加勒比海島國多明尼加共和國與台灣斷交後，非洲國家布吉納法索今（24）日宣布與台灣斷交。（路透）

2018-05-24 20:00

〔即時新聞／綜合報導〕繼加勒比海島國多明尼加與台灣斷交後，非洲國家布吉納法索今（24）日宣布與台灣斷交，本月1日就有鄉民在PTT看出端倪，指出小英4月原預計造訪該國卻被拒絕，可能是對方正計畫斷交。

總統蔡英文原預計在4月17日出訪台灣在非洲的2個邦交國，分別為史瓦濟蘭（現為史瓦帝尼）與布吉納法索，但布吉納法索卻稱總統另有行程，沒空接待，PTT鄉民「speedup1104」5月1日對此指出，過去加勒比海島國聖露西亞也在拒絕台灣外交人員造訪不久後，逕自宣布斷交，因此布吉納法索很可能係為斷交埋下伏筆。

前連勝文競選總幹事蔡正元本月5日也在臉書上表示，在多明尼加與台灣斷交後，下個與台斷交的國家很可能為布吉納法索；根據《中時電子報》報導，前陸委會主委張顯耀亦曾對於布國婉拒小英總統造訪，指出台布關係恐怕不樂觀，呼籲外交單位查明真相。

根據《路透》報導，布吉納法索外交部今（24）日證實，正式與台灣解除友邦關係，但未提及此決定係因受到中國施壓或與之金錢建交，聲明中僅稱「這個決策是依循國家堅定渴望而定，以捍衛國家與人民在國際上的利益」。

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[問卦] 布吉納法索也快斷交了！？

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